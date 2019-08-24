Кабмин Гройсмана сложил полномочия

Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о сложении полномочий его Кабинета министров.

Об этом он сказал на первом пленарном заседании Верховной Рады ІХ созыва.

“Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я как премьер-министр Украины и правительство слагаем свои полномочия перед вновь избранной Верховной Радой Украины”, – заявил глава правительства.

Согласно Конституции, Кабмин продолжает свою работу до момента назначения нового состава правительства.

Справка Finance.ua: