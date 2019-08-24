Киевские аудиторы возместили потери на 38,9 млн грн.

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Специалисты аппарата Северного офиса Госаудитслужбы в январе-июле 2019 года обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов на сумму 38,9 млн грн.
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За отчетный период возмещено 27 млн грн незаконных, нецелевых расходов и недостач, которые допустили подконтрольные объекты.
По результатам проведенных мероприятий руководители местных органов власти, предприятий, учреждений и организаций приняли 45 управленческих решений и выполнили 84 предложения.
Материалы 55 контрольных мероприятий переданы в правоохранительные органы для соответствующего реагирования. По результатам их рассмотрения начато 19 досудебных расследований.
В 8 случаях к учреждениям, где выявлены бюджетные правонарушения, применены финансовые санкции в виде остановки операций с бюджетными средствами.
Кроме того, за несоблюдение законодательства 65 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 34 – к дисциплинарной и материальной, три должностных лица уволены.
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