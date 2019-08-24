Партия «Слуга народа» предложила кандидатуру на пост премьер-министра

Партия «Слуга народа» предлагает избрать новым премьер-министром Алексея Гончарука.

Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По его словам, кандидатура Гончарука уже внесена для включения на голосование.

Среди других кандидатов на посты в новом Кабинете министров — Ирина Венедиктова из списка «Слуги народа» в качестве министра юстиции, а также Тимофей Милованов как министр экономики и Оксана Маркарова, которая останется министром финансов.

Также предлагается снова назначить главой Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Главой Генеральной прокуратуры предлагается назначить Руслана Рябошапку.

При этом пока не ясно, кто может возглавить Министерство здравоохранения. Нынешний замглавы Олег Петренко, которому предложили этот пост, отказался от назначения. Поэтому «Слуга народа» все еще проводит собеседования с возможными кандидатами.

Справка Finance.ua

Алексей Гончарук – учился в Межрегиональной академии управления персоналом. Работал младшим юристом ООО “Городнянский завод продтоваров”.

С 2005-го по 2008-й работал юристом в инвестиционной компании PRIOR -Invest.

С 2009 года – председатель Всеукраинской общественной организации “Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам”. Заместитель генерального директора ООО “Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания”.

На выборах в ВР в 2014-м баллотировался от “Силы людей”.