В татуировках нашли новый вред

Ни для кого не секрет, что татуировки могут провоцировать побочные реакции, аллергию, гиперчувствительность, а порой пигменты рисунка даже вызывают симптомы, похожие на признаки лимфомы и меланомы. Ученые всегда считали, что во всем вышеперечисленном виноваты чернила, использующиеся при процедуре нанесения тату.

Однако группа специалистов из Германии и Франции при помощи электронного синхротрона ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) провела исследование, в результате которого выяснила, что даже чистые иглы для тату-машинок могут оставлять в организме металлические частицы. Как сообщает издание Particle and Fibre Toxicology, два года назад ученые показали, что чернила и металлические примеси в их составе попадают в лимфатические узлы при процессе нанесения на тело татуировки.

Причем в этом периферическом и важном органе иммунной системы человека их можно найти даже спустя годы после процедуры. Но исследователи никак не могли понять, как в лимфоузлы транспортируются железо, хром и никель, которые не входили в состав изученных чернил.

Тогда они решили проверить иглы для тату-машинок, ведь именно они на шесть-восемь процентов состоят из никеля и на 15-20 процентов — из хрома. В результате оказалось, что, когда в чернилах содержится диоксид титана (белый пигмент, который присутствует в ярких цветах чернил, например зеленых, синих и красных), он изнашивает иглу. Это обусловлено его высокой плотностью и абразивными свойствами.