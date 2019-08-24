Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики

На заводе сообщили, что производство выполнило очередной заказ. В этот раз Кременчугский автозавод собрал для Белановского горно-обогатительного комбината новенькие самосвалы.

На заводе собрали основу — автомобиль-самосвал КрАЗ-7133С4, на который украинский производитель навесного оборудования — «Завод Кобзаренко», установит отвал гидравлический, который предназначен для окучивания снега. Аналогичные образцы КрАЗ-7133С4 уже работают на БГЗК и отзывы об их работе положительные.

Еще один КрАЗ-7133С4 предназначен для перевозки сыпучих и навалочных грузов по любому типу дорог. Грузоподъемность позволяет перевозить до 26 тонн. Основное назначение — эксплуатация в карьерах, на разработках месторождений полезных ископаемых, дорожном и промышленном строительстве, транспортировке сыпучих и навалочных грузов.

И третьей новинкой стал КрАЗ-7133С4, который будут использовать круглый год для перевозки различных грузов, во время уборки снега или других грузов.