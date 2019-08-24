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В Украине уменьшились долги по зарплатам

В Украине уменьшились долги по зарплатам

Задолженность по заработной плате в Украине в июле снизилась на 4,1% и составила 2,74 миллиарда гривен по состоянию на 1 августа.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

“На 1 августа 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2739,8 миллиона гривен, или 95,9% по сравнению с 1 июля 2019 года. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 1592,5 миллиона гривен (94% по сравнению с 1 июля 2019)”, – сказано в сообщении.

Больше всего долгов по зарплате в следующих областях:

  • в Донецкой области – 538,95 млн грн (на 1 июня было 507,66 млн грн, на 1 июля – 575,35 млн грн);
  • в Луганской области – 484,99 млн грн (456,60 млн грн и 465,16 млн грн на 1 июня и 1 июля соответственно);
  • в Харьковской области – 345,03 млн грн (295,16 млн грн и 339,38 млн грн на 1 июня и 1 июля соответственно);
  • в Сумской области – 320,44 млн грн ((293,18 млн грн и 313,13 млн грн на 1 июня и 1 июля соответственно);
  • В Днепропетровской области – 247,43 млн грн (210,56 млн грн и 243,89 млн грн на 1 июня и 1 июля соответственно).

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По материалам Finance.UA
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