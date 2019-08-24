В Украине уменьшились долги по зарплатам

Задолженность по заработной плате в Украине в июле снизилась на 4,1% и составила 2,74 миллиарда гривен по состоянию на 1 августа.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

“На 1 августа 2019 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2739,8 миллиона гривен, или 95,9% по сравнению с 1 июля 2019 года. Задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 августа составила 1592,5 миллиона гривен (94% по сравнению с 1 июля 2019)”, – сказано в сообщении.

Больше всего долгов по зарплате в следующих областях: