0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 446 0

Трамп заморозил военную помощь Украине

Трамп заморозил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Администрации Трампа.

Читайте также: Британский фунт обвалился из-за остановки работы парламента

По его словам, программу, также известную под названием “Инициатива содействия безопасности в Украине”, пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

Речь идет о 250 млн долларов, которые США планировали выделить Украине в 2019 году для решения вопросов безопасности.

Такое решение американский президент принял после саммита “Большой семерки”, на котором он всячески “умалял военное вторжение Москвы в Украину” и настаивал на возвращении России в G7.

По словам источника, Трамп хочет гарантий того, что другие страны “платят свою справедливую долю”. Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в число официальных лиц, которые тоже хотят пересмотра программы финансирования.

Кроме того, пока деньги находятся на пересмотре, они не могут быть выплачены, а это значит, выделение средств Украине приостановится.

“Нам известно о том, что (Офис по вопросам управления и бюджета – ред.) задерживает финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины”, – заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.

“У нас есть серьезные опасения, что эти важные средства могут быть заморожены, и мы немедленно запрашиваем администрацию, почему они задерживают эти деньги”, – добавляет он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.