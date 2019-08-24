Трамп заморозил военную помощь Украине

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Президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Администрации Трампа.
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По его словам, программу, также известную под названием “Инициатива содействия безопасности в Украине”, пересмотрят для того, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.
Речь идет о 250 млн долларов, которые США планировали выделить Украине в 2019 году для решения вопросов безопасности.
Такое решение американский президент принял после саммита “Большой семерки”, на котором он всячески “умалял военное вторжение Москвы в Украину” и настаивал на возвращении России в G7.
По словам источника, Трамп хочет гарантий того, что другие страны “платят свою справедливую долю”. Министр обороны Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон входят в число официальных лиц, которые тоже хотят пересмотра программы финансирования.
Кроме того, пока деньги находятся на пересмотре, они не могут быть выплачены, а это значит, выделение средств Украине приостановится.
“Нам известно о том, что (Офис по вопросам управления и бюджета – ред.) задерживает финансирование Инициативы по содействию безопасности Украины”, – заявил представитель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Эван Холландер.
“У нас есть серьезные опасения, что эти важные средства могут быть заморожены, и мы немедленно запрашиваем администрацию, почему они задерживают эти деньги”, – добавляет он.
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