Межбанк: не обошлось без спекулятивной игры

Среда на валютном межбанке прошла активно и с определенными элементами спекулятивной игры, но без особых последствий для межбанка.

ОВГЗ

Как и вчера – курсовой тренд сегодня полностью зависел от действий крупнейших игроков и спекулянтов. А вот нерезиденты проявили себя очень сдержанно, что не характерно для дня расчетов за купленные на аукционе

Клиенты продолжали закрывать свои текущие задачи перед завершением отчетного периода, а зашедшие ранее суммы возмещений НДС экспортерам снизили у них желание активно продавать валюту. По крайней мере – продавцы не были готовы сильно снижаться по котировкам и покупателям пришлось с этим соглашаться.

В самом начале торгов экспортеры поддержали рост котировок, затеянный спекулянтами, и удерживали завоеванные позиции по курсу уже до конца сессии. Но и особого успеха в дальнейшей раскрутке доллара они добиться не смогли, что быстро заставило спекулянтов перейти в формат работы «в две стороны» уже к 12 часам.

Ход торгов:

Начав с формального небольшого роста утренних котировок 25,14/25,18 гривен (что было чуть выше вчерашнего закрытия 25,13/25,155) — доллар быстро взлетел к отметке 25,20/25,22 на искусственном недостатке предложения в первый час сессии. В 11 часов потенциал роста курса начал постепенно выдыхаться и к 12:00 котировки уже только чуть доросли до отметки 25,21/25,23 гривен, а к обеду – фактически замерли в пределах 25,215/25,235.

После 14:00 курс уже “топтался” в пределах коридора 25,20-25,215/25,22-25,235 гривен за доллар, а завершилась сессия уровнем 25,20/25,22.

Главные события 28 августа на межбанке:

1) Новая попытка раскачки курса доллара в первый час сессии с утренних 25,14/25,18 гривен до 25,20/25,22 с дальнейшим окончательным закреплением котировок на этом уровне к моменту завершения сессии;

2) НБУ не выходил на торги в публичном формате;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,2206 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 29 августа установлен на уровне 25,221856.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,2100 / 25,2300

евро – 27,94/ 27,96

российский рубль – 0,3777 0,379

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