Ford выпустит маленькую копию внедорожника Bronco

Фотошпионам удалось заметить во время дорожных тестов новый внедорожник компании Ford, который, по слухам, будет называться Adventurer или Scout. Этот небольшой внедорожник известен в Сети как «бэби-Бронко», так как его дизайн похож на легендарный Ford Bronco.

По предварительной информации, «бэби-Бронко» построят на платформе кроссовера Escape. Он получит «квадратный» дизайн, несущий кузов и независимую подвеску. Но учтите, что эта информация официально пока не подтверждена.

Так как новый небольшой «фордовский» внедорожник сделают на платформе кроссовера Escape, то логично предположить, что двигатели у них будут одинаковыми. То есть в линейку двигателей «бэби-Бронко» войдет трехцилиндровый 1,5 л турбомотор мощностью 180 л.с. и 2,0 л агрегат мощностью 250 л.с.