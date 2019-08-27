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Ford выпустит маленькую копию внедорожника Bronco

Ford выпустит маленькую копию внедорожника Bronco

Фотошпионам удалось заметить во время дорожных тестов новый внедорожник компании Ford, который, по слухам, будет называться Adventurer или Scout. Этот небольшой внедорожник известен в Сети как «бэби-Бронко», так как его дизайн похож на легендарный Ford Bronco.

По предварительной информации, «бэби-Бронко» построят на платформе кроссовера Escape. Он получит «квадратный» дизайн, несущий кузов и независимую подвеску. Но учтите, что эта информация официально пока не подтверждена.

Так как новый небольшой «фордовский» внедорожник сделают на платформе кроссовера Escape, то логично предположить, что двигатели у них будут одинаковыми. То есть в линейку двигателей «бэби-Бронко» войдет трехцилиндровый 1,5 л турбомотор мощностью 180 л.с. и 2,0 л агрегат мощностью 250 л.с.

По материалам autonews.ua
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