США предупредили Украину о рисках продажи "Мотор Сичи" Китаю

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Окончательное решение о продаже Китаю стратегического предприятия «Мотор Сич» Украина будет принимать самостоятельно, а США считают необходимым предупредить всех своих союзников о возможных опасностях соглашений с китайской стороной.
Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джон Болтон на брифинге в Киеве.
«Я не буду касаться конкретных соглашений и транзакций, так как окончательное решение по этому соглашению (продаже Китаю контрольного пакета акций «Мотор Сичи» – ред.) – это суверенное право Украины. Мы в целом изложили наши предостережения и обеспокоенность несправедливой и нечестной практикой, которую осуществляет китайская сторона, в частности в США… Мы это беспокойство выражаем всем своим друзьям и союзникам», – сказал Болтон.
Он отметил, что Соединенные Штаты, в частности, беспокоит практика создания задолженности, которую применяет китайская сторона.
«И хотя то, что они предлагают, сперва кажется довольно привлекательным финансово, впоследствии страны, которые на это соглашаются, оказываются в долговой зависимости», – констатировал советник по нацбезопасности.
По словам Болтона, еще одной причиной для беспокойства является кража военных технологий. В частности, в качестве примера он назвал китайские самолеты пятого поколения, которые «очень похожи на американские самолеты F35».
«Если экономика Украины хочет быть самодостаточной, особенно в сфере обороны, мы на многочисленных встречах с украинской стороной наше беспокойство по этому поводу и выразили», – резюмировал Болтон.
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