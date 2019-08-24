Польша заменяет российский газ поставками из США

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Польша собирается наращивать закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), который, по заявлению национальной госкомпании PGNiG, обходится существенно дешевле российского сырья.
“Сделать это импортер планирует после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с “Газпромом”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что уже сейчас намерения Польши снизить зависимость от российского газа подтверждаются статистикой: в первом полугодии страна сократила закупки у “Газпрома” на 28%, до 4,3 миллиарда кубометров. Польская госкомпания PGNiG с 2022–2023 годов рассчитывает покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа, заявил зампред правления концерна Мачей Вожняк.
К этому времени у компании заканчивается контракт с российским “Газпромом” на 10 миллиардов кубометров в год (общее потребление Польши – около 19 миллиардов кубометров). По уже подписанным контрактам Польша в течение 24 лет будет закупать у американской Cheniere сначала около 0,52 миллиона тонн сжиженного газа в год (до 2022 года), а после – по 1,45 миллиона тонн, а также 2 миллиона тонн в год у Venture Global LNG в течение 20 лет.
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