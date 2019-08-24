Британский фунт обвалился из-за остановки работы парламента

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Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня за неделю в среду после того, как премьер-министр Борис Джонсон приостановил работу парламента, оставив законодателям мало времени, чтобы предотвратить Brexit без соглашения.
Об этом сообщает Reuters.
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В среду фунт упал до шестидневного минимума в $1.2156. Британская валюта ослабла и по отношению к евро.
Джонсон сказал, что запланирует выступление королевы на 14 октября. Он возразил, что своими действиями хочет помешать парламенту принять меры для предотвращения выхода Британии из ЕС без соглашения.
Однако этот шаг сократит время, доступное законодателям, которые хотят помешать ему вывести страну из Европейского Союза без соглашения о выходе.
Объявление завершило подъем фунта до месячного максимума на новостях о том, что оппозиционные партии ищут способы заблокировать жесткий Brexit.
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