НАПК выполнит все условия для получения Украиной второго транша от ЕС

В течение сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции должно выполнить свою часть обязательств по предоставлению Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«Провести в течение 2019 года полную проверку не менее тысячи таких деклараций – условие предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС. И это обязательство мы успешно выполняем. На сегодня уполномоченные лица НАПК завершили процедуру полной проверки 1020 деклараций, отобранных автоматизированной системой ЛАК. 708 проектов решений уже утверждены Национальным агентством, еще 312 проектов решений должны быть рассмотрены в течение сентября», – заявил пресс-службе глава НАПК Александр Мангул.

Всего с начала 2019 года Национальное агентство утвердило 1090 результатов полной проверки деклараций. Эта сумма в 2,3 раза превышает количество принятых Национальным агентством решений по результатам полных проверок деклараций в 2018 году (472 решения) и в 7,6 раза – количество решений, принятых в 2017 году (143 решения).