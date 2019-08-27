До конца года в Китае установят более 50 тысяч станций для передачи 5G-интернета

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Китайские власти заявили, что до конца 2019 года в 50 городах Китая планируют установить более 50 тысяч станций, которые будут передавать сигнал мобильной сети нового стандарта 5G.
Об этом сообщил глава отдела информации и связи министерства промышленности и информатизации Китая Хань Ся, передает агентство «Синьхуа»
Так, 6 июня китайское правительство выдало лицензии на коммерческое использование технологии 5G трем телекоммуникационным компаниям и телерадиовещательной компании China Broadcasting Network,
В Китае планируют ускорить процесс установки станций передачи сигнала 5G. Также в стране планируют стимулировать развитие отраслей экономики, которые используют сеть нового поколения.
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