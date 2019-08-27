Xiaomi разрабатывает “умный шарф”

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китайская компания Xiaomi подала заявку на получение патента на умный шарф.
Об этом сообщает портал GizmoChina.
“Одна из недавних заявок на патент от Xiaomi касается умного устройства, о котором Вы никогда не слышали – умный шарф”, – говорится в сообщении.
Согласно заявке, смарт-шарф автоматически нагревается и регулирует свою плотность в соответствии с температурой на улице.
Отмечается, что сам шарф состоит из платка, датчика температуры и инфракрасного нагревателя. На самом деле он ничем не отличается от традиционного шарфа, но идет с датчиком для измерения температуры окружающей среды.
Инфракрасный нагреватель также встроенный в шарф и может быть подключен к блоку для нагрева шарфа с использованием инфракрасной технологии.
Сейчас неизвестно, насколько тяжелым будет шарф, поскольку заявка на патент не содержала сведений о весе. Однако именно наличие аккумулятора и двигателя могут сделать его слишком тяжелым.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 годаВчера, 07:25 - 4489 2
Украинцам дали прогноз курса доллара на осеньВчера, 13:03 - 65957 2
Назвали цену новой Skoda Scala для УкраиныВчера, 05:22 - 3970 2
Руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе - исследование (инфографика)Вчера, 14:02 - 449 2
Какие новые авто больше всего ищут в УкраинеВчера, 19:03 - 1559 1
Украинцам дали прогноз курса доллара на осеньВчера, 13:03 - 65957 2
Военнослужащим засчитают периоды службы в страховой стажВчера, 11:02 - 22134 1
Назвали топ-5 идей для дополнительного заработкаВчера, 09:02 - 11362
Как в ID-карте изменить место жительстваВчера, 06:26 - 4668 1
Все украинские атомные электростанции планируют модернизировать до 2024 годаВчера, 07:25 - 4489 2
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики29.08.2019, 11:45 - 39821 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 807 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 789
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1835
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 817