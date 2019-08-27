Xiaomi разрабатывает “умный шарф”

Китайская компания Xiaomi подала заявку на получение патента на умный шарф.

Об этом сообщает портал GizmoChina.

“Одна из недавних заявок на патент от Xiaomi касается умного устройства, о котором Вы никогда не слышали – умный шарф”, – говорится в сообщении.

Согласно заявке, смарт-шарф автоматически нагревается и регулирует свою плотность в соответствии с температурой на улице.

Отмечается, что сам шарф состоит из платка, датчика температуры и инфракрасного нагревателя. На самом деле он ничем не отличается от традиционного шарфа, но идет с датчиком для измерения температуры окружающей среды.

Инфракрасный нагреватель также встроенный в шарф и может быть подключен к блоку для нагрева шарфа с использованием инфракрасной технологии.

Сейчас неизвестно, насколько тяжелым будет шарф, поскольку заявка на патент не содержала сведений о весе. Однако именно наличие аккумулятора и двигателя могут сделать его слишком тяжелым.