В Финляндии строят второй дата-центр Google

В финском городе Хамина началось строительство нового дата-центра Google.

Об этом сообщает Yle.

“В городе Хамина началось строительство нового дата-центра Google”, – говорится в сообщении.

Строительство центра займет два года.

Как сообщает портал, самая интенсивная фаза строительных работ придется на конец этого – начало следующего года. Тогда в строительных работах будут задействованы около 1700 человек.

Готовый дата-центр обеспечит работой около 30 человек.

Google сообщил об инвестиции размером 600 млн евро в мае.

Отмечается, что первый дата-центр компании открылся в Хамине в 2011 году. Он расположился на территории старого целлюлозно-бумажного комбината Сумма.