В Финляндии строят второй дата-центр Google

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В финском городе Хамина началось строительство нового дата-центра Google.
Об этом сообщает Yle.
“В городе Хамина началось строительство нового дата-центра Google”, – говорится в сообщении.
Строительство центра займет два года.
Как сообщает портал, самая интенсивная фаза строительных работ придется на конец этого – начало следующего года. Тогда в строительных работах будут задействованы около 1700 человек.
Готовый дата-центр обеспечит работой около 30 человек.
Google сообщил об инвестиции размером 600 млн евро в мае.
Отмечается, что первый дата-центр компании открылся в Хамине в 2011 году. Он расположился на территории старого целлюлозно-бумажного комбината Сумма.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)13 ч. назад - 11784 11
Президент Всемирного банка рассказал, как Украине ускорить экономический ростВчера, 21:30 - 938 7
Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полиция15 ч. назад - 34267 5
Украинцы назвали главные требования к Зеленскому (таблица)7 ч. назад - 1775 4
Как будет проходить процесс налоговой амнистии6 ч. назад - 946 4
Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полиция15 ч. назад - 34267 5
Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)13 ч. назад - 11784 11
Что влияет на размер пенсии9 ч. назад - 7686 3
Налог на недвижимость: кто из совладельцев должен платитьВчера, 21:03 - 5789
Как будут платить субсидии в октябре12 ч. назад - 5759
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)9 ч. назад - 233 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Вчера, 11:47 - 390
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1459
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 502
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1903 2