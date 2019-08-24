ПриватБанк продал 9 нефтебаз за 15,7 миллиона

ПриватБанк продал на электронном аукционе OpenMarket 9 нефтебаз по 15,67 млн грн.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, который есть в распоряжении Укринформа.

“Акционерное общество государственный банк «ПриватБанк» продал через электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие «СЕТАМ» Агентства по розыску и менеджменту активов) 9 нефтебаз за 15 670 143 грн”, – говорится в сообщении.

Нефтебазы находятся в Сумской, Житомирской, Кировоградской и Запорожской областях.

«Общая начальная стоимость лотов составляла 9,4 млн грн, но благодаря конкурентным и открытым торгам удалось дополнительно заработать 6,2 млн грн. Нефтебазы имеют большую площадь и мощности по хранению. Хорошее приобретение для наших клиентов и выгодная сделка для банка. Для Приватбанка мы уже заработали за время нашего сотрудничества 161 млн грн», – сказал генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнев.