Как в ID-карте изменить место жительства

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Изменить информацию, внесенную в бесконтактный электронный носитель ID-карты, можно в любом территориальном подразделении ГМС на основании соответствующих документов.
Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.
Место прописки подтверждается справкой, выданной органом регистрации или сельским головой.
Для регистрации места жительства следует обратиться в органы регистрации, поиск которых можно осуществить с помощью сервиса «Органы регистрации места жительства».
Информация о месте жительства заносится на электронный чип, встроенный в такой паспорт.
Какие документы нужны для того, чтобы оформить регистрацию:
Кроме того, при регистрации гражданину необходимо написать заявление в установленной Кабинетом министров форме.
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