Как в ID-карте изменить место жительства

Изменить информацию, внесенную в бесконтактный электронный носитель ID-карты, можно в любом территориальном подразделении ГМС на основании соответствующих документов.

Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Место прописки подтверждается справкой, выданной органом регистрации или сельским головой.

Для регистрации места жительства следует обратиться в органы регистрации, поиск которых можно осуществить с помощью сервиса «Органы регистрации места жительства» .

Информация о месте жительства заносится на электронный чип, встроенный в такой паспорт.

Какие документы нужны для того, чтобы оформить регистрацию:

Документ, в который вносятся сведения о месте жительства. Это может быть паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена ​​временная защита.

Если регистрируется ребенок, не достигший 16 лет, то подается свидетельство о рождении;

Квитанцию ​​об уплате административного сбора (за регистрацию, снятие с регистрации места проживания оплачивается административный сбор:

- в случае обращения лица в течение 30 дней с момента снятия с регистрации – в размере 0,0085 размера минимальной заработной платы;

- в случае обращения лица с нарушением указанного срока – в размере 0,0255 размера минимальной заработной платы.

В случае регистрации места жительства одновременно со снятием с предыдущего места жительства административный сбор взимается только за одну административную услугу и зачисляется в местный бюджет по новому месту жительства);

- в случае обращения лица в течение 30 дней с момента снятия с регистрации – в размере 0,0085 размера минимальной заработной платы; - в случае обращения лица с нарушением указанного срока – в размере 0,0255 размера минимальной заработной платы. В случае регистрации места жительства одновременно со снятием с предыдущего места жительства административный сбор взимается только за одну административную услугу и зачисляется в местный бюджет по новому месту жительства); Документы, подтверждающие право лица на проживание в данном помещении. Это могут быть документы на право собственности, решение суда о предоставлении права пользования жилым помещением, договор аренды или другие документы. В случае если таких документов нет, регистрация может осуществляться только с согласия собственника жилья (если владельцев несколько – с согласия всех собственников);

Военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих постановке на воинский учет или состоящих на воинском учете).

Кроме того, при регистрации гражданину необходимо написать заявление в установленной Кабинетом министров форме.