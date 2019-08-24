3D-принтеры с ногами будут сами чинить дороги и здания

Три датские компании уверены, что проблемы инфраструктуры должны решаться сами по себе — за счет выпуска автономных 3D-принтеров. Ходячие починят дороги, плавающие — построят заграждения для береговой линии, а летающие — утеплят дома.

Дизайнеры и инженеры трех компаний из Дании объединились для проекта по созданию автономных 3D-принтеров. В рамках инициативы Break the Grid авторы выдумали три вида принтеров для починки и сохранения инфраструктуры: шестиногие машины починят дороги, летающие — утеплят старые дома, а плавающие — сохранят берега.

Три компании, которые считают, что инфраструктура должна чинить себя сама — это GXN Innovation, The Danish AM Hub и Map Architects. Пока автономные 3D-принтеры — лишь трехмерные компьютерные модели. Но основатель GXN Каспер Йенсен уверен, что именно в этой сфере произойдет революция: «Когда принтеры смогут карабкаться, ездить и летать, мы устраним экологические угрозы по всему миру — эффективно и недорого».

Робот для ремонта дорог, по замыслу дизайнеров, не только сам обнаружит трещины и ямы, но и заделает их революционным раствором — помимо бетона, в него входят споры превращающейся в кальций плесени, так что заплатки будут сами восстанавливать форму.