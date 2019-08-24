Маск попросил подписчиков своего «Твиттера» помочь продать Megapack

В конце прошлого месяца Tesla представила новое решение для масштабных систем хранения энергии — Megapack с емкостью 3 МВт*ч, простую в установке батарею, которая поставляется с инвертором на 1,5 МВт, системой охлаждения и программой перераспределения нагрузки. Это новейший продукт компании после промышленного аккумулятора Powerpack и домашнего Powerpack.

Новый продукт был выпущен месяц назад, но после серии постов о климатическом изменении Илон Маск обратился к заинтересованным лицам с предложением рассмотреть приобретение промышленной батареи — она «лучше для окружающей среды и обычно стоит дешевле, чем пиковые электростанции на ископаемом топливе».

Похоже, глава компании действительно хочет, чтобы Megapack заменили пиковые станции — менее крупные и менее эффективные станции на ископаемом топливе, которые используются, когда энергосети резко требуется намного больше энергии, чем обычно. Во время таких пиков цена электричества нередко возрастает, вот почему сети зарядочных станций для электромобилей — такие как Supercharger — дорого обходятся владельцам.