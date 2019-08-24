Subaru показала новые седан и хэтчбек Impreza

Автомобили были представлены на родине, где они уже доступны для покупки. Позже новинки выйдут на Европейский рынок.

Японский бренд Subaru представил новое поколение седана и хэтчбека Impreza. Презентация новинок состоялась на родине. Об этом пишет FormaCar.

Предполагается, что новое поколение авто будет представлено в Европе позже, как это уже случалось с предыдущим поколением.

Салон автомобилей оснащен новой мультимедийной системой с крупным дисплеем, а также расширенным диапазоном функций. Стандартная версия получила комплекс Eyesight Touring Assist, который ранее был доступен за дополнительную плату.

Моторная гамма предполагает выбор из 1.6- и 2.0-литровых оппозитных “атмосферников”, мощность которых составляет 115 и 154 лошадиных силы.

Обе версии сочетаются с вариатором и передним или опциональным полным приводом.

В настоящее время продажи новинок уже стартовали на родном рынке. Пока неизвестно, когда они станут доступны в США и Европе.