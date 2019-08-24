Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО “Автокразбанк”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Согласно статье 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон), 27 августа 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №15851110049000657 о государственной регистрации прекращения ПАО «Автокразбанк» как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается

завершенной, а банк ликвидированным”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua

В августе 2014 года НБУ отозвал банковскую лицензию и принял решение о ликвидации кременчугского Автокразбанка.