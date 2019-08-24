Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО “Автокразбанк”.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“Согласно статье 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон), 27 августа 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №15851110049000657 о государственной регистрации прекращения ПАО «Автокразбанк» как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается
завершенной, а банк ликвидированным”, – говорится в сообщении.
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