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Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования завершил ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО “Автокразбанк”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Согласно статье 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон), 27 августа 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №15851110049000657 о государственной регистрации прекращения ПАО «Автокразбанк» как юридического лица, а следовательно, ликвидация банка считается
завершенной, а банк ликвидированным”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua

  • В августе 2014 года НБУ отозвал банковскую лицензию и принял решение о ликвидации кременчугского Автокразбанка.
  • Крупнейшими акционерами Автокразбанка по состоянию на 1 апреля 2014 года являлись Андрей Лизогуб (24,99%), Сергей Пахальчук (24,99%) и Андрей Некрилов (24,99%).
По материалам Finance.UA
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