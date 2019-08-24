В НБУ рассказали о цели на валютном рынке

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Нацбанк считает низкую инфляцию основой для будущего экономического роста.
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
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“НБУ не может ставить цель покупать валюты больше или меньше, чем позволяет рынок. Большая покупка сформировала бы дефицит валюты, переломила бы тренд курса, и гривна начала бы обесцениваться. Это не является нашей целью. Наша цель – не допустить большой волатильности курса, поскольку это плохо сказывается на ценовой стабильности”, – говорится в сообщении.
Смолий также отметил, что украинцы смогут получать кредиты под 12-13% при соответствующих экономических условиях, после снижения НБУ учетной ставки до 9% в 2020-м и 8% в 2021 году и учета маржи банков в 4-5%.
Доверие к банковской системе постепенно повышается, люди откладывают средства на гривневые депозиты. То есть можно говорить и об увеличении доверия к гривне.
“Независимость центробанка означает, что при смене власти в стране руководство регулятора не меняется под конкретного политика. Независимость Национального банка обеспечивает преемственность и предсказуемость его политики”, – объясняет глава НБУ.
Поэтому угроз независимости регулятор не видит, а заявления от новых политических сил о необходимости изменения курса Национального банка не поступало.
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