Украинским учителям доплатят за работу 1 сентября

В 2019 году 1 сентября припадает на воскресенье. Поэтому работа в выходной день украинским учителям должна компенсироваться предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

Об этом сообщает Профсоюз работников образования.

По информации Министерства образования и науки Украины, решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение самостоятельно, поэтому праздник может быть проведен как 1 сентября (в воскресенье), так и 2 сентября (в понедельник).

“Согласно ст. 71 Кодекса законов о труде, работа в выходные дни запрещается. Привлечение отдельных работников к работе в эти дни допускается только с разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) предприятия, учреждения, организации и только в исключительных случаях, которые определяются законодательством в части второй этой статьи”, – говорится в сообщении.

К исключительным случаям, когда допускается привлечение отдельных работников к работе в выходные дни, относятся:

предотвращение или ликвидация последствий стихийного бедствия, эпидемий, эпизоотий, производственных аварий и немедленного устранения их последствий;

предотвращение несчастных случаев, которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия людей, гибели или порчи имущества;

выполнение неотложных, заранее не предусмотренных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа предприятия, учреждения, организации в целом или их отдельных подразделений;

выполнение неотложных погрузочно-разгрузочных работ с целью предотвращения или устранения простоя подвижного состава или скопления грузов в пунктах отправления и назначения.

В таких случаях вознаграждение за работу в выходной день может компенсироваться, по согласию сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

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