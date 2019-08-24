Украинским учителям доплатят за работу 1 сентября

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В 2019 году 1 сентября припадает на воскресенье. Поэтому работа в выходной день украинским учителям должна компенсироваться предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.
Об этом сообщает Профсоюз работников образования.
По информации Министерства образования и науки Украины, решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение самостоятельно, поэтому праздник может быть проведен как 1 сентября (в воскресенье), так и 2 сентября (в понедельник).
“Согласно ст. 71 Кодекса законов о труде, работа в выходные дни запрещается. Привлечение отдельных работников к работе в эти дни допускается только с разрешения выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) предприятия, учреждения, организации и только в исключительных случаях, которые определяются законодательством в части второй этой статьи”, – говорится в сообщении.
К исключительным случаям, когда допускается привлечение отдельных работников к работе в выходные дни, относятся:
В таких случаях вознаграждение за работу в выходной день может компенсироваться, по согласию сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.
Какие заработные платы будут получать учителя с 1 января 2020 года:
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