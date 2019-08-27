0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 130 0

Биткоин может подняться на 40% до конца 2019 года

Биткоин может подняться на 40% до конца 2019 года

Ведущий цифровой актив – биткоин – до конца года может вырасти в цене на 37,5%.

Об этом говорится в отчете аналитиков криптовалютной биржи OKEx.

Многие страны обеспокоены медленным темпом экономического роста и тем, как он может повлиять на финансовую стабильность. На фоне этого, многими ЦБ было принято решение о снижении процентных ставок. По мнению аналитиков OKEx, это сделает биткоин более привлекательным для инвесторов и спровоцирует его рост.

По данным инструмента CMW FedWatch, есть высокая вероятность того, что на заседании Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), которое состоится в сентябре этого года, процентная ставка будет снижена на четверть процента, как минимум.

Если учитывать тот факт, что большое количество центральных банков также в скором времени примут смягчающие меры и понизят процентные ставки, сценарий роста ВТС становится еще более правдоподобным. Так, ожидается, что ВТС уже в декабре этого года сможет “пробить” отметку в 14 тыс. долл.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.