Биткоин может подняться на 40% до конца 2019 года

Ведущий цифровой актив – биткоин – до конца года может вырасти в цене на 37,5%.

Об этом говорится в отчете аналитиков криптовалютной биржи OKEx.

Многие страны обеспокоены медленным темпом экономического роста и тем, как он может повлиять на финансовую стабильность. На фоне этого, многими ЦБ было принято решение о снижении процентных ставок. По мнению аналитиков OKEx, это сделает биткоин более привлекательным для инвесторов и спровоцирует его рост.

По данным инструмента CMW FedWatch, есть высокая вероятность того, что на заседании Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), которое состоится в сентябре этого года, процентная ставка будет снижена на четверть процента, как минимум.

Если учитывать тот факт, что большое количество центральных банков также в скором времени примут смягчающие меры и понизят процентные ставки, сценарий роста ВТС становится еще более правдоподобным. Так, ожидается, что ВТС уже в декабре этого года сможет “пробить” отметку в 14 тыс. долл.