SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)

Аппарат, успешно прошедший тестирование, пока является прототипом будущей межпланетной ракеты.

Компания SpaceX испытала прототип межпланетной ракеты Starhopper. Прыжковое испытание тестовой версии Starhopper Mk1, в ходе которого он поднялся на высоту 150 метров, прошло успешно. Видео было опубликовано на Youtube-канале NASASpaceFlight Videos.

Жители, проживающие в близлежащих районах Техаса, были предупреждены о возможной аварии. Известно, что проведенные до этого испытания не обошлись без инцидентов. Так, 25 июля произошло возгорание конструкции и полигона.

Предполагается, что в будущем ракету задействуют для полетов на околоземную орбиту, после чего – на Луну и Марс.

Сам по себе Starhopper представляет собой укороченную версию Звездного корабля. На нем частично установлено идентичное оборудование. Его же установят и на финальную версию ракеты.