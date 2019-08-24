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SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)

SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)

Аппарат, успешно прошедший тестирование, пока является прототипом будущей межпланетной ракеты.

Компания SpaceX испытала прототип межпланетной ракеты Starhopper. Прыжковое испытание тестовой версии Starhopper Mk1, в ходе которого он поднялся на высоту 150 метров, прошло успешно. Видео было опубликовано на Youtube-канале NASASpaceFlight Videos.

Жители, проживающие в близлежащих районах Техаса, были предупреждены о возможной аварии. Известно, что проведенные до этого испытания не обошлись без инцидентов. Так, 25 июля произошло возгорание конструкции и полигона.

Предполагается, что в будущем ракету задействуют для полетов на околоземную орбиту, после чего – на Луну и Марс.

Сам по себе Starhopper представляет собой укороченную версию Звездного корабля. На нем частично установлено идентичное оборудование. Его же установят и на финальную версию ракеты.

По материалам УБР
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