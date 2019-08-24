0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Facebook опубликовал 27 вакансий, связанных с Libra

Facebook опубликовал 27 вакансий, связанных с Libra

Соцсеть Facebook объявила набор специалистов, которые должны обеспечить соответствие мобильного кошелька Calibra и цифровой валюты Libra юридическим требованиям.

В частности, среди опубликованных вакансий указан специалист, который займется анализом нормативных требований и формированием политики контроля. Предполагается, что этот сотрудник будет взаимодействовать с командой Calibra по правовым и политическим вопросам, а также с партнерами Facebook и правительственными ведомствами.

Еще одного претендента Facebook выберет из представителей банковской отрасли. Он займется решением вопросов, как противодействовать отмыванию денег и обеспечить соответствие кошелька Calibra положениям закона «О банковской тайне».

Всего Facebook опубликовал 27 вакансий, связанных с кошельком Calibra.

По мнению экспертов, таким образом соцсеть хочет убедить регуляторов Европы и США, что ее цифровая валюта Libra не несет в себе рисков правового характера.

Одновременно с этим ассоциация Libra запустила программу по поиску багов в своем программном обеспечении, участники которой смогут заработать до $10 000 в качестве награды. При этом размер награды будет зависеть от конкретного выявленного бага.

«Мы надеемся, что разработчики привнесут разнообразный опыт в эту инициативу, в то же время помогая блокчейну Libra достичь самых высоких стандартов безопасности», – сказала директор по безопасности Аанчал Гупта.

В свою очередь, глава сектора коммуникационного взаимодействия Ассоциации Libra Данте Диспарт отметил, что блокчейн Libra не запустится, «пока не будут приняты во внимание все сомнения регуляторов и получены необходимые регуляторные разрешения».

По материалам ForkLog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.