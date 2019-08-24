Facebook опубликовал 27 вакансий, связанных с Libra

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Соцсеть Facebook объявила набор специалистов, которые должны обеспечить соответствие мобильного кошелька Calibra и цифровой валюты Libra юридическим требованиям.
В частности, среди опубликованных вакансий указан специалист, который займется анализом нормативных требований и формированием политики контроля. Предполагается, что этот сотрудник будет взаимодействовать с командой Calibra по правовым и политическим вопросам, а также с партнерами Facebook и правительственными ведомствами.
Еще одного претендента Facebook выберет из представителей банковской отрасли. Он займется решением вопросов, как противодействовать отмыванию денег и обеспечить соответствие кошелька Calibra положениям закона «О банковской тайне».
Всего Facebook опубликовал 27 вакансий, связанных с кошельком Calibra.
По мнению экспертов, таким образом соцсеть хочет убедить регуляторов Европы и США, что ее цифровая валюта Libra не несет в себе рисков правового характера.
Одновременно с этим ассоциация Libra запустила программу по поиску багов в своем программном обеспечении, участники которой смогут заработать до $10 000 в качестве награды. При этом размер награды будет зависеть от конкретного выявленного бага.
«Мы надеемся, что разработчики привнесут разнообразный опыт в эту инициативу, в то же время помогая блокчейну Libra достичь самых высоких стандартов безопасности», – сказала директор по безопасности Аанчал Гупта.
В свою очередь, глава сектора коммуникационного взаимодействия Ассоциации Libra Данте Диспарт отметил, что блокчейн Libra не запустится, «пока не будут приняты во внимание все сомнения регуляторов и получены необходимые регуляторные разрешения».
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