Facebook опубликовал 27 вакансий, связанных с Libra

Соцсеть Facebook объявила набор специалистов, которые должны обеспечить соответствие мобильного кошелька Calibra и цифровой валюты Libra юридическим требованиям.

В частности, среди опубликованных вакансий указан специалист, который займется анализом нормативных требований и формированием политики контроля. Предполагается, что этот сотрудник будет взаимодействовать с командой Calibra по правовым и политическим вопросам, а также с партнерами Facebook и правительственными ведомствами.

Еще одного претендента Facebook выберет из представителей банковской отрасли. Он займется решением вопросов, как противодействовать отмыванию денег и обеспечить соответствие кошелька Calibra положениям закона «О банковской тайне».

Всего Facebook опубликовал 27 вакансий, связанных с кошельком Calibra.

По мнению экспертов, таким образом соцсеть хочет убедить регуляторов Европы и США, что ее цифровая валюта Libra не несет в себе рисков правового характера.

Одновременно с этим ассоциация Libra запустила программу по поиску багов в своем программном обеспечении, участники которой смогут заработать до $10 000 в качестве награды. При этом размер награды будет зависеть от конкретного выявленного бага.

«Мы надеемся, что разработчики привнесут разнообразный опыт в эту инициативу, в то же время помогая блокчейну Libra достичь самых высоких стандартов безопасности», – сказала директор по безопасности Аанчал Гупта.

В свою очередь, глава сектора коммуникационного взаимодействия Ассоциации Libra Данте Диспарт отметил, что блокчейн Libra не запустится, «пока не будут приняты во внимание все сомнения регуляторов и получены необходимые регуляторные разрешения».