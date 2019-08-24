Иностранцы перестали давать Украине деньги

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Министерство финансов на аукционе по продаже ОВГЗ привлекло в бюджет 1,77 млрд грн. Это почти на 800 млн грн. больше, чем неделей ранее, однако в несколько раз меньше рекордных показателей конца июля, когда правительство продавало бумаг на 17 млрд грн. И причина отнюдь не в лимитах, которые в последние время чиновники устанавливают на выпуски облигаций, ограничивая аппетиты нерезидентов.
Больше всего из указанной суммы правительство привлекло от размещения 5,5-летних ОВГЗ. Их продажу вообще не ограничивали – инвесторы могли скупать столько бумаг, сколько захотят. Однако значительного спроса не было – Минфин собрал заявок на 2,3 млрд грн., но в итоге сторговались с инвесторами по доходности только на 1,36 млрд грн.
И это при том, что в сравнении со сверхуспешным аукционом 30 июля, когда аналогичных бумаг правительство распродало почти на 11 млрд грн., ставка доходности упала не столь значительно: с 15,5% до 15,3% годовых.
«Такой результат вызван сразу двумя факторами. С одной стороны, Минфин не готов платить дорого по новым привлечениям – большой необходимости в деньгах сейчас нет. С другой, и это главное, – инвесторы заняли выжидательную позицию накануне масштабной смены власти в Украине. Ведь завтра соберется Рада и с высокой вероятностью будет сформирован новый Кабмин. Иностранцам, которые насторожены накаляющейся ситуацией в мировой экономике, по крайней мере хотелось бы понимать, в какую сторону двинется новая украинская власть», – прокомментировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Нельзя назвать успешными и торги по трем другим выпускам украинских ОВГЗ. Скажем, полугодовых бумаг с доходностью 16,3% при лимите 500 млн грн. продали на 288 млн грн.
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