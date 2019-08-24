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JYSK откроет два магазина в Украине

JYSK откроет два магазина в Украине

Датский ритейлер JYSK открывает сразу два магазина в Украине: в ТЦ “Ашан” во Львове и ТРЦ Victory Plaza в Кривом Роге. Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины.

Оба торговых объекта начнут работу 29 августа. Новый магазин JYSK в Кривом Роге расположится на улице Лермонтова, 37. Его общая площадь составит 1300 квадратных метров, а в ассортименте будет представлена мебель для гостиной, спальни, кухни, ванной комнаты, декор, текстиль и товары для сна. Также в магазине, который станет вторым для компании в городе, будут реализованы специальные выставочные зоны с различными композициями мебели.

Львовский JYSK, площадью 1200 квадратных метров, начнет работу на улице Черновола, 16і. Он станет уже четвертым магазином датской сети в городе. Здесь будет реализован просторный и светлый дизайн концепта 3.0 и установлено новое оборудование.

Ранее в JYSK заявляли, что в последующие четыре финансовых года удвоят количество магазинов в Украине, увеличив их количество до 100. В прошлом финансовом году JYSK открыл 7 магазинов в Украине, а товарооборот компании увеличился более чем на 150% и превысил 1 млрд грн.

По материалам Дело
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