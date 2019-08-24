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АМПУ углубит русло Припяти до границы c Беларусью

АМПУ углубит русло Припяти до границы c Беларусью

Администрация морских портов Украины (АМПУ) намерена провести масштабные дноуглубительные работы на украинской части реки Припять: от границы с Беларусью до места впадения водной артерии в Киевское водохранилище. Тендер стоимостью 10 млн грн. по отбору подрядчика для выполнения работ ведомство объявило на площадке Prozorro 22 августа.

В тендерной документации не уточняется, в рамках какого проекта будет проводиться расчистка русла реки, проходящей мимо Чернобыльской атомной станции. Однако, по всей видимости, речь идет о восстановлении доступа белорусской стороны к Черному морю. Меморандум о реализации проекта между странами был подписан еще в декабре 2018 года.

По условиям тендера, компания-победитель должна будет в 30-дневный срок (вероятно, уже в 2020 году) провести дноуглубительные работы на 18-километровом участке реки. Суммарная протяженность водного пути от границы с Беларусью составляет 65 километров.

По итогам работ русло должно иметь глубину не менее 160 см и ширину 35 метров. По расчетам ведомства, этого хватит, чтобы обеспечить двухсторонний проход судов.

В тендерной документации также указано, что среднегодовая продолжительность навигации по Припяти составит 244 дня. Подрядчик должен будет самостоятельно оформить пропуски в 30-километровую зону отчуждения для всех сотрудников.

По материалам УБР
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