АМПУ углубит русло Припяти до границы c Беларусью

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Администрация морских портов Украины (АМПУ) намерена провести масштабные дноуглубительные работы на украинской части реки Припять: от границы с Беларусью до места впадения водной артерии в Киевское водохранилище. Тендер стоимостью 10 млн грн. по отбору подрядчика для выполнения работ ведомство объявило на площадке Prozorro 22 августа.
В тендерной документации не уточняется, в рамках какого проекта будет проводиться расчистка русла реки, проходящей мимо Чернобыльской атомной станции. Однако, по всей видимости, речь идет о восстановлении доступа белорусской стороны к Черному морю. Меморандум о реализации проекта между странами был подписан еще в декабре 2018 года.
По условиям тендера, компания-победитель должна будет в 30-дневный срок (вероятно, уже в 2020 году) провести дноуглубительные работы на 18-километровом участке реки. Суммарная протяженность водного пути от границы с Беларусью составляет 65 километров.
По итогам работ русло должно иметь глубину не менее 160 см и ширину 35 метров. По расчетам ведомства, этого хватит, чтобы обеспечить двухсторонний проход судов.
В тендерной документации также указано, что среднегодовая продолжительность навигации по Припяти составит 244 дня. Подрядчик должен будет самостоятельно оформить пропуски в 30-километровую зону отчуждения для всех сотрудников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"Вчера, 12:01 - 3001 9
Отказ от проездных карт метро в Киеве: что будет вместоВчера, 11:01 - 6341 7
Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузыВчера, 07:12 - 1303 7
Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платнымВчера, 17:00 - 653 4
В ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары23.08.2019, 14:52 - 686 4
Отказ от проездных карт метро в Киеве: что будет вместоВчера, 11:01 - 6341 7
В ПриватБанке рассказали, на что украинцы тратят деньги с картВчера, 15:14 - 6294 3
В Украине изменили правила фото на паспортВчера, 13:19 - 4365 1
Межбанк: ждем интригуВчера, 11:08 - 3630
Налог на недвижимость: кто из совладельцев должен платитьВчера, 21:03 - 3241
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Вчера, 11:47 - 272
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1379
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 447
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1791 2
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2860 11