Time назвал лучшие места в мире для путешественников

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Полный перечень включает 100 наиболее впечатляющих мест на планете, которые заинтересуют каждого туриста.
Издание Time опубликовало перечень ста наиболее впечатляющих мест на планете для туристов. Они поделены на три категории, каждая из которых включает от 19 до 44 пунктов.
А именно, это 37 мест для посещения, 44 места для отдыха и 19 мест, где можно поесть и выпить.
В число наиболее значимых мест, которые стоит посетить, входят:
*Музей Черных Цивилизаций в Дакаре, Сенегал.
*Национальный парк Закума в Чаде.
*SoundWaves в Нэшвилле, штат Теннесси.
*Страна чудес Канады в Торонто, Канада.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство планирует передать все государственные и коммунальные предприятия отдельному холдингуВчера, 15:45 - 786 5
Украинского автопроизводителя могут защитить пошлинами на импортВчера, 13:40 - 1161 5
Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банкахВчера, 13:00 - 9937 3
Сколько стоит украинцам собрать ребенка в школу - исследование3 ч. назад - 177 2
КГГА выдала фирме тестя Насирова исходные данные на строительство 35-этажки возле вокзалаВчера, 15:30 - 550 2
Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банкахВчера, 13:00 - 9937 3
Украинскому бизнесу откроют новый счет для уплаты налоговВчера, 11:00 - 6241
Курс наличного доллараВчера, 12:38 - 4301
Электроэнергия для украинцев подешевеет в сентябреВчера, 17:42 - 3611 2
Разработку системы "Е-пенсия" завершат в сентябреВчера, 16:31 - 2400
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовикиПозавчера, 11:45 - 28521 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 665 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 710
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1713
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 725