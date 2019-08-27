0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

Time назвал лучшие места в мире для путешественников

Time назвал лучшие места в мире для путешественников

Полный перечень включает 100 наиболее впечатляющих мест на планете, которые заинтересуют каждого туриста.

Издание Time опубликовало перечень ста наиболее впечатляющих мест на планете для туристов. Они поделены на три категории, каждая из которых включает от 19 до 44 пунктов.

А именно, это 37 мест для посещения, 44 места для отдыха и 19 мест, где можно поесть и выпить.

Лучшие кредитные карты для путешественников

В число наиболее значимых мест, которые стоит посетить, входят:

  • Camp Adventure в Роннеде, Дания.

*Музей Черных Цивилизаций в Дакаре, Сенегал.

*Национальный парк Закума в Чаде.

*SoundWaves в Нэшвилле, штат Теннесси.

*Страна чудес Канады в Торонто, Канада.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.