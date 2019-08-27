Time назвал лучшие места в мире для путешественников

Полный перечень включает 100 наиболее впечатляющих мест на планете, которые заинтересуют каждого туриста.

Издание Time опубликовало перечень ста наиболее впечатляющих мест на планете для туристов. Они поделены на три категории, каждая из которых включает от 19 до 44 пунктов.

А именно, это 37 мест для посещения, 44 места для отдыха и 19 мест, где можно поесть и выпить.

В число наиболее значимых мест, которые стоит посетить, входят:

Camp Adventure в Роннеде, Дания.

*Музей Черных Цивилизаций в Дакаре, Сенегал.

*Национальный парк Закума в Чаде.

*SoundWaves в Нэшвилле, штат Теннесси.

*Страна чудес Канады в Торонто, Канада.