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Минобороны отменило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива

Минобороны отменило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива

Министерство обороны отменило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива.

Об этом со ссылкой на протокол заседания тендерного комитета от 23 августа сообщает enkorr.

Согласно протоколу заседания, конкурс отменен “в связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам государственных закупок”.

Тендер был оглашен 27 июня с ожидаемой ценой 27 300 грн/т.

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29 июля на участие в конкурсе подали заявки 9 компаний: “Нефтетрейд-Капитал” (WOG), “ОККО Контракт”, “ТД Сокар Украина”, “Торум” (“Трейд Коммодити”) и “Газтрим” (Unimex), ОАО “Укртатнафта”, “Глуск Украина”, ООО” Альянс Энерго Трейд”, ООО “Люкс Страна”.

Однако из всех участников к аукционам были допущены только два – “ТД Сокар Украина” и “ОККО Контракт”.

Дисквалифицированные же участники подали более 15 жалоб в АМКУ. Однако по сути их еще не рассматривали, отмечает источник.

По состоянию на утро 27 августа новый тендер МОУ по закупке керосина объявлен не был.

По материалам Економічна Правда
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