Минобороны отменило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива

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Министерство обороны отменило тендер на 30 тысяч тонн авиатоплива.
Об этом со ссылкой на протокол заседания тендерного комитета от 23 августа сообщает enkorr.
Согласно протоколу заседания, конкурс отменен “в связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам государственных закупок”.
Тендер был оглашен 27 июня с ожидаемой ценой 27 300 грн/т.
29 июля на участие в конкурсе подали заявки 9 компаний: “Нефтетрейд-Капитал” (WOG), “ОККО Контракт”, “ТД Сокар Украина”, “Торум” (“Трейд Коммодити”) и “Газтрим” (Unimex), ОАО “Укртатнафта”, “Глуск Украина”, ООО” Альянс Энерго Трейд”, ООО “Люкс Страна”.
Однако из всех участников к аукционам были допущены только два – “ТД Сокар Украина” и “ОККО Контракт”.
Дисквалифицированные же участники подали более 15 жалоб в АМКУ. Однако по сути их еще не рассматривали, отмечает источник.
По состоянию на утро 27 августа новый тендер МОУ по закупке керосина объявлен не был.
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