США предостерегают Украину от сотрудничества с китайцами

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Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами, но отказался комментировать вопросы, связанные с “Мотор-Сич”.
Об этом он заявил в комментарии “Европейской правде” во время своего визита в Украину.
Болтон не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будут пытаться заблокировать продажу завода “Мотор-Сич” и передачу технологий этой компании китайским инвесторам. “Мы планируем говорить о ряде транзакций (Украины с Китаем. – ЕП), я не хочу концентрироваться на одной”, – отметил он.
Советник по вопросам нацбезопасности ожидает, что украинская власть учтет возможные последствия китайских инвестиций в чувствительных секторах.
“Украина будет принимать свое решение, но, возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для ее граждан”, – пояснил он.
Джон Болтон напомнил, что США, как и Украина, имеют систему одобрения контрактов, связанных с военными технологиями, и исходят из принципа, по которому контракты, угрожающие нацбезопасности, блокируются.
“Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам”, – отметил он.
“Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект “шелкового пути”, и через привлекательные инвестиции … Мы информируем друзей и партнеров об опасностях, которые дают китайские инвестиции”, – подчеркнул советник по нацбезопасности.
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