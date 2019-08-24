Volkswagen T-Roc может лишиться крыши (фото)

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У нового кабриолета VW T-Roc Cabriolet, который Volkswagen готовится выпустить на рынок, мощность топового мотора составит 150 л.с. Парням из ателье X-Tomi этого показалось мало, и они создали рендер «заряженного» 300-сильного VW T-Roc R Cabriolet.
По официальным данным, в линейку двигателей кросс-кабриолета T-Roc войдут два агрегата. Это трехцилиндровый 1,0 л мотор мощностью 115 л.с. (он будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач) и четырехцилиндровый 1,5 л мотор мощностью 150 л.с. (он будет работать вместе с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением).
Этой мощности должно новому немецкому кабриолету вполне хватить, ведь его будут использовать главным образом для приятных поездок со свежим ветерком.
Но если некоторые покупатели захотят более мощную версию? Ателье X-Tomi считает, что Volkswagen тогда может сделать T-Roc R Cabriolet с двигателем мощностью 300 «лошадей». Этим агрегатом оснащается «заряженный» T-Roc R.
Мог бы получиться красивый и быстрый кабриолет, если судить по рендеру. Правда, вряд ли Volkswagen решит его выпускать. Из-за небольшого количества потенциальных покупателей его разработка и выпуск не окупятся.
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