Прибыль "Энергорынка" за первое полугодие упала в 5 раз

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Согласно отчетности госпредприятия “Энергорынок”, за первое полугодие 2019 года его прибыль составила 350,4 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1,8 млрд грн.
Чистый доход от реализации продукции – 87,3 млрд грн (за 6 месяцев-2018 – 85,4 млрд грн), а ее себестоимость – 86,9 млрд грн (за 6 месяцев-2018 – 83,7 млрд грн).
Расходы на уплату налога на прибыль – 95 млн грн (за январь-июнь прошлого года – 405 млн грн).
По данным “Энергорынка”, на конец второго квартала это госпредприятие не имело задолженности перед банками (тогда как на начало года соответствующие краткосрочные долги составляли 1,85 млрд грн, на начало 2018 – 5,04 млрд грн).
Задолженность же госкомпании за товары, работы, услуги составила 27,37 млрд грн. В то же время в составе оборотных активов – в т.ч. дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги на 5,5 млрд грн, прочая дебиторская задолженность – 24,2 млрд грн.
Как сообщалось, долг ГП “Энергорынок” перед “Энергоатомом” (оператор четырех действующих атомных электростанций Украины) на конец июня составил 11,7 млрд грн.
Как писал Finbalance, за I квартал “Энергорынок” отчитался о чистой прибыли 56,2 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1,08 млрд грн. По итогам всего 2018 года эта госкомпания задекларировала прибыль 2,86 млрд грн (за 2017 -856,2 млн грн).
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