Президент Всемирного банка рассказал, как Украине ускорить экономический рост

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Украине нужно стремиться к более быстрому и устойчивому экономическому росту и повышению уровня жизни, написал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс в колонке для Financial Times.
Он подчеркнул, что «препятствия огромны: монополии в ключевых секторах, государственные банки, которые не хотят конкуренции, стареющая инфраструктура и конфликт в восточной Украине, серьезно подрывающий торговлю и инвестиции». По мнению Малпасса, важным первым шагом является привлечение крупных инвестиций.
«Для этого Украине нужно разрешить рыночную конкуренцию, ликвидировать монополии и укрепить верховенство права. Государственные предприятия представлены почти в 30 секторах экономики и занимают значительную долю рынка более чем на половине рынков, на которых они работают. Одним из важных секторов, в котором Украина может усилить конкуренцию, является сектор природного газа, в котором сейчас доминирует вертикально интегрированная государственная монополия», – добавил президент Всемирного банка.
Малпасс добавил, что Украине необходимо также «более эффективное финансовое посредничество» для увеличения инвестиций в частном секторе. Он подчеркнул, что капитал должен направляться в наиболее производительные предприятия, а не олигархам.
«Одна из проблем заключается в том, что на государственные банки приходится более половины банковского сектора, а доля неработающих кредитов составляет более 50%. Страна должна ввести правила, позволяющие списывать полностью обеспеченные неработающие кредиты и защищать новый банковский менеджмент и наблюдательные советы от судебного преследования, когда они должным образом избавляются от убытков», – написал он.
Президент Всемирного банка подчеркнул, что Украине нужно также открыть рынок земли. Это, в частности, увеличит инвестиции в сельское хозяйство.
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