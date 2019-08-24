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Появилось первое фото iPhone 11 изнутри

Появилось первое фото iPhone 11 изнутри

В сети появились первые фотографии нового iPhone 11, демонстрирующие внутреннюю часть смартфона. Об этом сообщает Wccftech.

Сообщается, что изображение нового девайса от Apple выложил китайский блогер GeekBar. На фото можно увидеть примерную расстановку внутренних деталей в моделях iPhone 11 Pro или Pro Max.

Иллюстрация демонстрирует большой модуль камеры, а также процессор A13 Bionic. Также значительное место отводится крупной литий-ионной батарее, которая позволит iPhone иметь рекордную автономность.


Фото wccftech.com
Камера стала занимать значительно больше места, чем в предыдущих моделях. Она состоит из трех объективов, характеристики линз которых пока не сообщается.

По материалам РБК-Украина
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