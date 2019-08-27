0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 244 0

Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта

Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта

Люди – один из главных источников создания внутреннего валового продукта. Их выезд – это предвестник будущего экономического спада, рассказал Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего.

“Уже испытываем дефицит кадров. Несколько инвесторов, которые построили в Украине заводы, не смогли найти необходимое количество работников. В Мариуполе много вакантных мест на промышленных предприятиях”, – объясняет Амелин.

Он добавляет, что дефицит кадров больше чувствуют промышленные и производственные предприятия.

“Если экономика будет расти медленно – 2-3% в год, то через 5 лет нас ждет глубокий экономический кризис. В стране практически не останется трудоспособного населения. В той же Польше зарплаты будут два-три раза выше. Люди будут еще активнее уезжать работать за границу и забирать с собой семьи. Тогда заробитчане больше не будут перечислять деньги домой”, – отмечает эксперт.

По его словам, следует стимулировать экономический рост, привлекать инвестиции и платить рыночные зарплаты.

Карты для хранения денег

“В течение следующих 3-5 лет Украина может увеличить среднюю зарплату в 2-3 раза. Надо платить работникам примерно столько же, как получают в Польше. Возможно, на 20-25% меньше, с учетом расходов на питание и проживание в соседней стране. Сможем поднять зарплаты до польского уровня, когда будем обгонять темпы роста экономики Польши в 1,5-2 раза. Тогда многие трудовые мигранты вернутся работать домой”, – говорит Анатолий Амелин.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.