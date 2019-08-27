Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта

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Люди – один из главных источников создания внутреннего валового продукта. Их выезд – это предвестник будущего экономического спада, рассказал Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего.
“Уже испытываем дефицит кадров. Несколько инвесторов, которые построили в Украине заводы, не смогли найти необходимое количество работников. В Мариуполе много вакантных мест на промышленных предприятиях”, – объясняет Амелин.
Он добавляет, что дефицит кадров больше чувствуют промышленные и производственные предприятия.
“Если экономика будет расти медленно – 2-3% в год, то через 5 лет нас ждет глубокий экономический кризис. В стране практически не останется трудоспособного населения. В той же Польше зарплаты будут два-три раза выше. Люди будут еще активнее уезжать работать за границу и забирать с собой семьи. Тогда заробитчане больше не будут перечислять деньги домой”, – отмечает эксперт.
По его словам, следует стимулировать экономический рост, привлекать инвестиции и платить рыночные зарплаты.
“В течение следующих 3-5 лет Украина может увеличить среднюю зарплату в 2-3 раза. Надо платить работникам примерно столько же, как получают в Польше. Возможно, на 20-25% меньше, с учетом расходов на питание и проживание в соседней стране. Сможем поднять зарплаты до польского уровня, когда будем обгонять темпы роста экономики Польши в 1,5-2 раза. Тогда многие трудовые мигранты вернутся работать домой”, – говорит Анатолий Амелин.
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