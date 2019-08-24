В Украине изменили правила фото на паспорт

Кабинет Министров принял постановление, которое позволит фотографироваться на паспорт в головном уборе.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Целью постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІCАО.

Новые правила начнут действовать с октября.

Новые правила упростят процесс представителям различных религиозных конфессий.

Постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт: