0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 845 0

В Украине изменили правила фото на паспорт

В Украине изменили правила фото на паспорт

Кабинет Министров принял постановление, которое позволит фотографироваться на паспорт в головном уборе.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Целью постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІCАО.

Новые правила начнут действовать с октября.

Новые правила упростят процесс представителям различных религиозных конфессий.

Постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт:

  • фотографирование четко анфас,
  • лоб и лицо – открыты,
  • лицо должно занимать 70-80% площади снимка,
  • должно быть видно плечи,
  • человек должен смотреть строго в объектив,
  • глаза должны быть открыты.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.