В Украине изменили правила фото на паспорт

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Кабинет Министров принял постановление, которое позволит фотографироваться на паспорт в головном уборе.
Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.
Целью постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІCАО.
Новые правила начнут действовать с октября.
Новые правила упростят процесс представителям различных религиозных конфессий.
Постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт:
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