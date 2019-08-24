«Северный поток-2» готов уже на 75%

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Российский морской газопровод, который Газпром прокладывает в обход газотранспортной системы Украины – «Северный поток-2» – готов уже на три четверти.
Об этом сообщает «дочка» Газпрома – компания Nord Stream 2 AG.
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии проложено уже 1855 километров газопровода «Северный поток-2». Это 75% от общей протяженности двух ниток газопровода», – сообщает пресс-служба российской компании.
В частности, там отмечают, что строительство газопровода полностью завершили в водах Германии и Финляндии. Сейчас работы по прокладке труб продолжаются в территориальных водах России, а также на суше в России и Германии.
Отметим, что российский трубопровод, кроме России, Финляндии, Швеции и Германии должен пролегать еще и в водах Дании, однако эта страна пока остается единственной, которая не предоставила соответствующего разрешения на строительство России, из-за чего запуск трубопровода, скорее всего, отложится. Потери Газпрома от такой задержки эксперты оценивают в 660 миллионов евро.
Напомним, что в настоящее время российский газ в Европу поставляется через газотранспортную систему Украины в пределах контракта, который завершается 31 декабря 2019 года. Новый контракт на транзит Украина и Россия до сих пор не заключили. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.
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