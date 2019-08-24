Что ждать от курса на этой неделе?

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На минувшей неделе, с прошлого вторника, на разных сегментах валютного рынка доллар к гривне изменился незначительно и разнонаправленно. На межбанке утром он показывал скромный рост, а официальный курс и наличный доллар по-прежнему немного снижались.
Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,18 грн до 25,06 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 25,15/25,18 до 25,18/25,22 (+0,1%/+0,2%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,07/25,32 до 24,97/25,25 (-0,4%/-0,3%).
При этом спред между средней покупкой и средней продажей расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.
По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, разнонаправленное и незначительное по своей амплитуде изменение курса за неделю говорит о том, что доллар по отношению к гривне нашел временное равновесие вблизи текущего уровня, и в краткосрочной перспективе останется вблизи текущих значений.
“На ближайшую неделю ожидаю незначительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках — по 24,9/25,2 грн”, – прогнозирует эксперт.
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