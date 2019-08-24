0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 380 0

Минфин сможет получить данные о доходах украинцев - законопроект

Минфин сможет получить данные о доходах украинцев - законопроект

Минфин разработал законопроект, которым разрешается обмен информацией между различными ведомствами об украинцах для проверки пенсий, субсидий, пособий, льгот и других социальных выплат.

Проект закона размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обмена информацией должен будет проходить между Минфином, МВД и центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов Украины и Министра внутренних дел Украины, для осуществления полномочий, определенных законодательством. Обмен информацией будет осуществляться в электронной форме.

Суть проекта. Предусмотрено введение механизма обмена сведениями, которые передаются и принимаются в порядке информационного взаимодействия информационных систем между распорядителем информационного ресурса и его получателями в соответствии с утвержденным перечнем таких сведений.

Обмен информацией между указанными органами необходим для:

  • Реализации контролирующими органами мероприятий налогового контроля.
  • Контроля за уплатой штрафов за нарушение ПДД.
  • Контроля за соблюдением сроков пребывания автомобилей на иностранной регистрации в Украине.
  • Активизации работы Госфинмониторинга.

Обмен данными будет происходить следующим образом:

  • Госфинмониторинг сможет обращаться к базе Миграционной службы для идентификации личности украинцев, проверки их документов и т.д.
  • Минфин, ГФС и Госфинмониторинг смогут получать информацию от МВД о зарегистрированных на имя конкретного человека автомобилях.
  • МВД сможет получить данные от ГФС относительно всех еврономеров.
  • МВД, Нацполиция и Минфин смогут обращаться к базе ГФС по проверке источников доходов, полученных людьми.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.