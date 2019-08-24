Минфин сможет получить данные о доходах украинцев - законопроект

Минфин разработал законопроект, которым разрешается обмен информацией между различными ведомствами об украинцах для проверки пенсий, субсидий, пособий, льгот и других социальных выплат.

Проект закона размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, обмена информацией должен будет проходить между Минфином, МВД и центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов Украины и Министра внутренних дел Украины, для осуществления полномочий, определенных законодательством. Обмен информацией будет осуществляться в электронной форме.

Суть проекта. Предусмотрено введение механизма обмена сведениями, которые передаются и принимаются в порядке информационного взаимодействия информационных систем между распорядителем информационного ресурса и его получателями в соответствии с утвержденным перечнем таких сведений.

Обмен информацией между указанными органами необходим для:

Реализации контролирующими органами мероприятий налогового контроля.

Контроля за уплатой штрафов за нарушение ПДД .

. Контроля за соблюдением сроков пребывания автомобилей на иностранной регистрации в Украине.

Активизации работы Госфинмониторинга.

Обмен данными будет происходить следующим образом:

Госфинмониторинг сможет обращаться к базе Миграционной службы для идентификации личности украинцев, проверки их документов и т.д.

Минфин, ГФС и Госфинмониторинг смогут получать информацию от МВД о зарегистрированных на имя конкретного человека автомобилях.

МВД сможет получить данные от ГФС относительно всех еврономеров.