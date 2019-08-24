Межбанк: ждем интригу

В этот вторник ситуация на валютном рынке сложится достаточно интересно и с элементами интриги. По нашим расчетам, статистика торгов вырастет до 340-390 млн долларов при заключении до 530-610 сделок.

На активность рынка и поведение курса в течение сессии существенно повлияют следующие факторы:

1) Зачисление доллара клиентам сразу за несколько дней (за пятницу, понедельник и в режиме он-лайн за сам вторник). Экспортерам надо закрывать свои обязательства в гривне по финансированию текущей деятельности и значительная часть зачисленной валюты будет сразу продана;

2) Сегодняшний аукцион Минфина по продаже ОВГЗ. Предлагается облигаций по номиналу на 3 млрд гривен и часть иностранцев, участвующих в нем – будут продавать валюту для этих покупок;

3) Приближение конца месяца и начало основного периода выплат возмещений НДС. Если первые два из перечисленных нами в начале статьи фактора больше работали на укрепление гривны, то пункт 3 – работает против нацвалюты. Как только экспортеры получат крупные суммы от государства – желание продавать валюту у них начнет снижаться, а залив рынка гривневой ликвидностью за счет тех же выплат возмещений НДС – создает возможность спекулятивной раскачки курса и создания искусственных перекосов спроса и предложения на межбанке.

Как и прошлую пятницу – противостояние интересов крупных экспортеров и импортеров сегодня продолжится, а спекулянты будут работать как «в две стороны», так и пытаться подстраиваясь под действия крупных игроков — по возможности покачать курс в течение сессии.

Особого избытка предложения валюты на межбанке мы сегодня не ожидаем (аукцион всего на 3 млрд гривен по номиналу, а это всего порядка 120 млн долларов), но как и все предыдущие дни – при излишке предложения доллара на торгах НБУ выйдет с его выкупом через Matching.

За счет действий спекулянтов, нерезидентов и крупнейших клиентов экспортеров и импортеров – мы на вторник прогнозируем расширение коридора по доллару в пределах 25,05-25,30 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,09 / 25,12

евро – 27,77 / 27,78

российский рубль – 0,379/ 0,380

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