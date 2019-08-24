В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пока Верховная Рада Украины IX созыва не примет закон об льготном периоде, владельцы авто с иностранной регистрацией могут оставить машину в гаражах.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире одного из украинских телеканалов.
“С точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к неисполнению закона. С другой стороны, когда мы говорим о шагах навстречу между государством и владельцами этих автомобилей, тогда один из вариантов выхода из ситуации – не создавать прецеденты”, – заявил Мартыненко.
По его словам, если авто не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем.
“На самом деле, есть два варианта. Либо подождать, либо выезжать и попадать под санкции. Причем на дорогах будут санкции от полиции, а вот насчет таможенных служб – там и выезжать не нужно, там даже наличие этого транспортного средства попадает под санкции”, – уточнил он.
Как заявляет Мартыненко, нерастаможенных автомобилей в Украине не более 10 тысяч.
Для нарушителей пребывания авто на еврономерах в режиме транзита применяются следующие штрафы:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 7016 13
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 13009 4
Пенсионный фонд Японии предупреждает о глобальных инвестиционных потеряхВчера, 02:17 - 9729 3
Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузы5 ч. назад - 539 2
СЕТАМ провел более 2000 успешных земельных аукционов на 140 миллионов3 ч. назад - 176 2
Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осениВчера, 21:00 - 19217
Какими авто украинцы пополняют отечественный автопаркВчера, 16:13 - 18579 1
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 13009 4
Нацбанк дал прогноз валютного рынка на осеньВчера, 15:16 - 10753
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 7016 13
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Около часа назад - 33
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1304
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 377
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1659 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2755 11