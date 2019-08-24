0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 525 0

В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"

В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"

Пока Верховная Рада Украины IX созыва не примет закон об льготном периоде, владельцы авто с иностранной регистрацией могут оставить машину в гаражах.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире одного из украинских телеканалов.

“С точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к неисполнению закона. С другой стороны, когда мы говорим о шагах навстречу между государством и владельцами этих автомобилей, тогда один из вариантов выхода из ситуации – не создавать прецеденты”, – заявил Мартыненко.

По его словам, если авто не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем.

“На самом деле, есть два варианта. Либо подождать, либо выезжать и попадать под санкции. Причем на дорогах будут санкции от полиции, а вот насчет таможенных служб – там и выезжать не нужно, там даже наличие этого транспортного средства попадает под санкции”, – уточнил он.

Кредитные карты для водителей

Как заявляет Мартыненко, нерастаможенных автомобилей в Украине не более 10 тысяч.

Справка Finance.ua:

Для нарушителей пребывания авто на еврономерах в режиме транзита применяются следующие штрафы:

  • за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;
  • повторное за год вождение – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
  • за задержку растамаживания на срок до 1 суток – 170 грн;
  • от 1 до 10 суток – 340 грн;
  • от 10 до 20 суток – 8500 грн;
  • от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
  • от 30 суток – 170 000 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.