В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"

Пока Верховная Рада Украины IX созыва не примет закон об льготном периоде, владельцы авто с иностранной регистрацией могут оставить машину в гаражах.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире одного из украинских телеканалов.

“С точки зрения государственных органов так говорить нельзя, потому что это призыв к неисполнению закона. С другой стороны, когда мы говорим о шагах навстречу между государством и владельцами этих автомобилей, тогда один из вариантов выхода из ситуации – не создавать прецеденты”, – заявил Мартыненко.

По его словам, если авто не выезжает на улицу, на дорогу – то физически невозможно наказать водителя за управление этим автомобилем.

“На самом деле, есть два варианта. Либо подождать, либо выезжать и попадать под санкции. Причем на дорогах будут санкции от полиции, а вот насчет таможенных служб – там и выезжать не нужно, там даже наличие этого транспортного средства попадает под санкции”, – уточнил он.

Как заявляет Мартыненко, нерастаможенных автомобилей в Украине не более 10 тысяч.

Справка Finance.ua:

Для нарушителей пребывания авто на еврономерах в режиме транзита применяются следующие штрафы: