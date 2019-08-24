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Чехия увеличила квоту на трудоустройство украинцев

Чехия увеличила квоту на трудоустройство украинцев

Чехия увеличила годовую квоту на привлечение работников из Украины на национальные предприятия.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Правила приема работников из-за границы будут упрощены с сентября. Шесть специальных программ, которыми государство помогает компаниям с наймом иностранных работников, будут объединены в три, и ко всем из них будут применяться одинаковые правила.

Что изменится:

  • На работу в Чехии может быть принято 40 тыс. украинцев (ранее – 19,6 тыс.) в год.
  • С Сербии и Черногории на работу могут взять 2 тыс. человек.
  • Из Молдовы, Филиппин и Монголии – по 1 тыс.
  • Из Индии – 600 человек, из Казахстана – 300 человек.

В МВД Чехии объяснили, что работодателей интересуют прежде всего работники из Украины ввиду языковой и культурной близости граждан, в связи с чем квота была увеличена в несколько раз.

Мои Fiнансы:

  • Украинские заробитчане в 2018 году в Чехии получали 23 616 чешских крон, в среднем это около 26,5 тыс. грн.
  • Самые низкие средние зарплаты:

- 24 300 чешских крон получали работники из Монголии,
- 24 353 чешских крон – работники из Вьетнама,
- 26 263 чешских крон – украинцы.

  • Максимальную среднюю зарплату получали граждане:

- Германии – 107 683 чешские кроны.
- Словакии – 40 664 чешские кроны.

По материалам Finance.UA
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