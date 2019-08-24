Чехия увеличила квоту на трудоустройство украинцев

Чехия увеличила годовую квоту на привлечение работников из Украины на национальные предприятия.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Правила приема работников из-за границы будут упрощены с сентября. Шесть специальных программ, которыми государство помогает компаниям с наймом иностранных работников, будут объединены в три, и ко всем из них будут применяться одинаковые правила.

Что изменится:

На работу в Чехии может быть принято 40 тыс. украинцев (ранее – 19,6 тыс.) в год.

С Сербии и Черногории на работу могут взять 2 тыс. человек.

Из Молдовы, Филиппин и Монголии – по 1 тыс.

Из Индии – 600 человек, из Казахстана – 300 человек.

В МВД Чехии объяснили, что работодателей интересуют прежде всего работники из Украины ввиду языковой и культурной близости граждан, в связи с чем квота была увеличена в несколько раз.

Мои Fiнансы:

Украинские заробитчане в 2018 году в Чехии получали 23 616 чешских крон, в среднем это около 26,5 тыс. грн.

Самые низкие средние зарплаты:

- 24 300 чешских крон получали работники из Монголии,

- 24 353 чешских крон – работники из Вьетнама,

- 26 263 чешских крон – украинцы.

Максимальную среднюю зарплату получали граждане:

- Германии – 107 683 чешские кроны.

- Словакии – 40 664 чешские кроны.