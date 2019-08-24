Чехия увеличила квоту на трудоустройство украинцев

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Чехия увеличила годовую квоту на привлечение работников из Украины на национальные предприятия.
Об этом сообщает издание Ceske Noviny.
Правила приема работников из-за границы будут упрощены с сентября. Шесть специальных программ, которыми государство помогает компаниям с наймом иностранных работников, будут объединены в три, и ко всем из них будут применяться одинаковые правила.
Что изменится:
В МВД Чехии объяснили, что работодателей интересуют прежде всего работники из Украины ввиду языковой и культурной близости граждан, в связи с чем квота была увеличена в несколько раз.
- 24 300 чешских крон получали работники из Монголии,
- 24 353 чешских крон – работники из Вьетнама,
- 26 263 чешских крон – украинцы.
- Германии – 107 683 чешские кроны.
- Словакии – 40 664 чешские кроны.
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