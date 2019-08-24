В Запорожье запустят бесплатный речной транспорт

В Запорожье с 28 августа запустят бесплатный речной транспорт. Как сообщают в пресс-службе городского совета, это поможет решить проблемы транспортных пробок на плотине ДнепроГЭСа.

“С 28 августа в Запорожье начнут работать речные перевозки с правого берега до Речного порта и в обратном направлении. Это одно из мероприятий, направленных на решение проблемы транспортных пробок на плотине ДнепроГЭСа. Речной транспорт будет работать в период выполнения там ремонта дороги”, – говорится в сообщении.

Планируется, что утром катер будет отправляться с правого берега до Речного порта в утреннее время и после этого отправится развозить дачников. А в конце дня будет проходить рейс в обратном направлении. Управление по вопросам транспортного обеспечения городского совета согласует график перевозок с Администрацией речных портов и проинформирует запорожцев дополнительно.

На правом берегу причальный понтон планируется установить со стороны Правобережного пляжа. На противоположном берегу катер будет причаливать в Речном порту.

Планируется сначала использовать один катер, в случае необходимости привлекать второй. Также ведутся переговоры с частными речными перевозчиками.

В горсовете отметили, что запорожцы смогут пользоваться катерами бесплатно. Расходы берет на себя бюджет города.