В Нацбанке назвали гривны, которые чаще всего подделывают

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Количество и сумма подделки банкнот гривны за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украине.
99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходилось на банкноты четырех номиналов:
Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли всего 1%.
Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.
Чаще всего изъятые банкноты были изготовлены с помощью:
Чаще всего поддельные банкноты изымались в г. Киев и Киевской обл., Закарпатской обл., Волынской, Черкасской, Житомирской области.
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