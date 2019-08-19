В Нацбанке назвали гривны, которые чаще всего подделывают

Количество и сумма подделки банкнот гривны за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украине.

99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходилось на банкноты четырех номиналов:

500 грн (50% от общего количества изъятых подделок);

100 грн (24%);

200 грн (14%);

50 грн (11%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли всего 1%.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

Чаще всего изъятые банкноты были изготовлены с помощью:

струйных принтеров – 93%,

изготовлены лазерными принтерами и с помощью цветных копировальных аппаратов – 6%,

полиграфическим способом – 1%.

Чаще всего поддельные банкноты изымались в г. Киев и Киевской обл., Закарпатской обл., Волынской, Черкасской, Житомирской области.