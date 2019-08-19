0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

В Нацбанке назвали гривны, которые чаще всего подделывают

В Нацбанке назвали гривны, которые чаще всего подделывают

Количество и сумма подделки банкнот гривны за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украине.

99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходилось на банкноты четырех номиналов:

  • 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок);
  • 100 грн (24%);
  • 200 грн (14%);
  • 50 грн (11%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли всего 1%.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

Чаще всего изъятые банкноты были изготовлены с помощью:

  • струйных принтеров – 93%,
  • изготовлены лазерными принтерами и с помощью цветных копировальных аппаратов – 6%,
  • полиграфическим способом – 1%.

Чаще всего поддельные банкноты изымались в г. Киев и Киевской обл., Закарпатской обл., Волынской, Черкасской, Житомирской области.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Криминал
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.