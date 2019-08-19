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ПФУ завершил финансирование пенсий и субсидий в августе

ПФУ завершил финансирование пенсий и субсидий в августе

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат за август и жилищных субсидий за июль согласно утвержденным графикам.

В августе направлено:

• на выплату пенсий – 35 048,4 млн грн,
• на выплату жилищных субсидий – 157,2 млн грн

Финансирование пенсий на сентябрь и жилищных субсидий августа начнется 2 сентября.

Справка Finance.ua:

  • Средний размер выплат украинским пенсионерам после повышения 1 июля составляет 3005,96 гривен (в январе он составил 2645,66 гривен).

Минимальная пенсия сейчас составляет 1564 гривны.

  • В Украине насчитывается 11,3 млн пенсионеров, из которых 76% – пенсионеры по возрасту (данные на 1 июля).
По материалам Finance.UA
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