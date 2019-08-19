ПФУ завершил финансирование пенсий и субсидий в августе

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Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат за август и жилищных субсидий за июль согласно утвержденным графикам.
В августе направлено:
• на выплату пенсий – 35 048,4 млн грн,
• на выплату жилищных субсидий – 157,2 млн грн
Финансирование пенсий на сентябрь и жилищных субсидий августа начнется 2 сентября.
Минимальная пенсия сейчас составляет 1564 гривны.
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