Начали совершать самые длинные перелеты

Австралийский авиаперевозчик Qantas будет тестировать 20-часовые перелеты.

Об этом сообщает Independent.

В самолетах Boeing будут находиться 40 пассажиров с бортэкипажем. Во время перелета медики будут проверять их состояние здоровья, чтобы понять его влияние на человеческий организм.

Тестовые полеты начнут в октябре 2019. Официальный запуск прямых длительных рейсов запланирован на 2022. Авиакомпания планирует открыть прямые рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк.