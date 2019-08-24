Стало известно, на какую сумму пополнили госбюджет налогоплательщики Киевщины

Налогоплательщики Киевской области с начала года перечислили в консолидированный бюджет 7,1 млрд грн налога на доходы физлиц.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавылин.

“Из этих средств в госбюджет поступило 1,8 млрд грн, местная же казна пополнилась суммой в 5,3 млрд грн НДФЛ”, – отметил Кавылин.

Показатель поступлений в местные бюджеты увеличился на 27%, что в денежном эквиваленте означает 1,1 млрд грн. Наибольшие суммы в бюджеты обеспечили Бориспольский район – 1 млрд гривен, Киево-Святошинский и Белоцерковский – 882 и 821 миллион гривен соответственно.

Налог на доходы физлиц занимает долю в 44% в структуре налогов и имеет статус бюджетообразующего.

“Поскольку в большинстве случаев налог уплачивается исходя из заработной платы, мы максимально концентрируемся на привлечении граждан к официальному трудоустройству: проводим встречи с работодателями, которые платят зарплату на уровне минимальной или даже меньше, а остальное – в конвертах, и самими работниками, которые в силу разных причин соглашаются на неофициальные выплаты”, – подчеркнул Алексей Кавылин.